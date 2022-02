Lanificio F.lli Cerruti incontra le organizzazioni sindacali locali

Nel corso della mattinata di oggi, lunedì 14 febbraio, la Direzione Aziendale del Lanificio F.lli Cerruti e le Organizzazioni sindacali provinciali si sono incontrate presso la sede dell’Azienda.

L’Azienda ha illustrato i piani per i prossimi anni, che beneficiano della congiuntura in ripresa del settore tessile. La partecipazione a Milano Unica, gli scorsi 1 e 2 febbraio, ha dimostrato interesse e apprezzamento per le nuove collezioni da parte dei principali clienti, contribuendo a consolidare il rilancio sempre più internazionale del brand. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà operativa la prima batteria dei nuovi telai, frutto di un investimento complessivo di 30 nuove macchine che rinnoveranno totalmente il reparto tessitura del sito produttivo di Biella.

Di concerto al piano di investimenti necessari per il rinnovamento della struttura produttiva ed il rafforzamento del posizionamento commerciale, l’Azienda intraprende un processo di evoluzione della sua struttura organizzativa, rendendola più snella e focalizzata e così incrementando efficienza e competitività. In questo processo di riorganizzazione sono coinvolti 30 addetti, che avranno accesso agli ammortizzatori sociali previsti. Le parti proseguiranno il confronto la prossima settimana.