Le Quattro Stagioni di scena al Teatro Erios

Giovedì 17 febbraio, alle 17.15, il Teatro Erios di Vigliano Biellese ospiterà la Contrada -Teatro Stabile di Trieste con Le quattro stagioni. Lo spettacolo è particolarmente adatto anche alla fruizione di bambini e famiglie: per questo motivo è stata pensata una collocazione oraria che ne consenta la partecipazione.

«Le Quattro Stagioni è un progetto artistico dedicato all’infanzia, dove Teatro, Danza e Musica si incontrano per dar vita ad uno spettacolo dedicato alla natura con le sue molteplici forme e colori. Quando mi è stata proposta la regia di questo progetto, mi sono subito ispirata al Teatro-Danza, un mio antico amore. Partendo dalla celebre sinfonia di Antonio Vivaldi, ho desiderato che il pubblico avesse la possibilità’ di godere appieno di alcuni brani e la danza lo permette esaltando ogni momento musicale. A Vivaldi ho accostato Max Richter, un giovane compositore anglotedesco che nel 2012 ha pubblicato “Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Season”, una riscrittura delle quattro stagioni in chiave contemporanea che ho adorato dal primo ascolto.»