Ritrovato morto l'escursionista disperso sul Mombarone

La salma dell'escursionista disperso sul Mombarone è stata ritrovata e recuperata a valle. Si trovava nella zona in cui si interrompeva la traccia GPS registrata dal suo telefonino, dove è precipitato cadendo dal sentiero.

Con il sorvolo del Servizio Regionale di Elisoccorso non era stata individuata, in seguito le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato il ritrovamento.

Dell'uomo, un 68enne di Ivrea, non si avevano notizie dalle 13 di ieri. A dare l'allarme non vedendolo tornare a casa dopo l'escursione è stata la moglie insieme nella tarda serata. Il personale sanitario giunto sul posto con l'eliambulanza non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo e procedere al recupero della salma. Hanno collaborato alle operazioni i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.