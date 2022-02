Escursionista 68enne disperso sul Mombarone

Sono in corso le ricerche di un escursionista disperso sul Mombarone. L’uomo, 68 anni e residente a Ivrea, ieri non è rientrato a casa. A dare l’allarme è stata la moglie nel tardo pomeriggio. Dell’uomo non si hanno notizie dalle ore 13 circa.

Le ricerche del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco per ora si sono concentrate su tutti i versanti del Mombarone, lungo tutti i sentieri principali, senza esito. Sono stata sospese durante la notte per via del terreno impervio e dell’oscurità.

Nel frattempo i famigliari sono riusciti a risalire a una traccia GPS registrata dal telefonino del disperso con l'indicazione dell'ultimo punto individuato, ma il sorvolo effettuato questa mattina dal Servizio Regionale di Elisoccorso ha dato nuovamente esito negativo. Al momento sono state elitrasportate in quota due squadre che stanno battendo a piedi la zona indicata dalla traccia GPS.