La Segreteria Regionale SiNAPPe interviene sul "Caso tamponi" presso la Casa Circondariale di Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

“In attesa che la Magistratura accerti attraverso il processo quanto accaduto, compito del Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria - Si.NA.PPe è quello di difendere la dignità di chi opera quotidianamente con onestà. Per questo come Segretario Regionale ritengo doveroso ricordare lo straordinario impegno profuso dagli agenti di Polizia Penitenziaria per proteggere la salute dei detenuti in piena pandemia. Il sovraffollamento delle strutture è purtroppo un fattore favorente la diffusione del virus, senza dimenticare che gli agenti stessi sono a contatto con familiari e spesso con figli minori, altro grande veicolo di propagazione virale. Proprio per questo sono state adottate misure e precauzioni eccezionali che hanno richiesto sacrifici anche personali, affrontati con dignità e spirito di servizio”.