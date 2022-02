Candelo, ciclista urtato da un'auto e rimane ferito

Un ciclista di circa 62 anni è stato trasportato in codice verde all'ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, 13 febbraio, lungo via del Cervo, a Candelo.

Stando alle ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato urtato da un'auto condotta da un 19enne, che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto si è portato il personale sanitario del 118 per l'assistenza al malcapitato e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.