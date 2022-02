San Valentino, 33° edizione del Premio ai Sentimenti  

Trentatreesima edizione del "Premio ai sentimenti - Lettera a S. Valentino", il concorso dell'Università della Terza Età rivolto a lettere, poesie e racconti, in italiano e dialetto piemontese, dedicati alla festa degli innamorati.

I concorrenti devono inviare gli elaborati (al massimo in tre cartelle) entro mercoledì 16 febbraio alla mail unitresegreteria@gmail.com indicando come oggetto "Lettera a S. Valentino".

La premiazione del concorso si terrà domenica 27 febbraio. alle 15 a Graglia presso la Ca' di Celeste e di Rosa in (via Del Canale 3). Per partecipare alla premiazione è richieste il il green pass rafforzato. I premiati che non potessero essere presenti potranno concordare il ritiro del premio telefonando allo 0115363924.

Per informazioni: 3388723388; 0115363924; 3395405600.