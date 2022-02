Bollengo consegna pietra di memoria per Nuraghe Chervu di Biella

Sabato 12 febbraio si è svolto, presso il Circolo Culturale Sardo “Sa Rundine” di Bollengo (To), l’incontro della Circoscrizione Nord Ovest dei circoli sardi di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, aderenti alla FASI (Federazione Associazioni Sarde in Italia). Tra i diversi punti all’ordine del giorno, la bigliettazione con tariffe agevolate per la Sardegna, attraverso Eurotarget, Centro Servizi FASI, agenzia di viaggi specializzata nella destinazione Sardegna.

Eurotarget è organizzata per la continuità territoriale ed è aperta anche ai non sardi aderenti alle Associazioni dei Sardi in Italia, presso le quali è possibile ricevere i biglietti. Tra gli altri punti in discussione, il sostegno all’agroalimentare isolano sempre più in sofferenza per oneri aggiuntivi dovuti all’insularità, che vede riaccendersi la lotta dei pastori e degli agricoltori sardi per il giusto prezzo dei loro prodotti. Dal mondo dell’emigrazione organizzata, progetti di solidarietà concreta attraverso “Sarda Tellus Cibus”, nuova struttura operativa della FASI appoggiata ai settanta circoli aderenti, in futura armonia con le normative della Legge del Terzo settore di imminente entrata in vigore. Incontro importante, che ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti da Alessandria, Genova, Vercelli, Gattinara, Bollengo, Domodossola, Torino “Gramsci”, Torino “Sant’Efisio”, Rivoli, Pinerolo, Bra, Biella, Nichelino e Castelletto Ticino.

Accolti da Francesco Sini, presidente del Circolo “Sa Rundine” di Bollengo, il neopresidente FASI, Bastianino Mossa, nel portare i saluti ai convenuti, ha introdotto altri partecipanti in videocollegamento: l’avv. Paolo Enne, tributarista; Tonino Mulas, amministratore unico di Eurotarget con la direttrice Mariella Garau; Maria Elena Tanda del collegio dei revisori dei conti FASI e il commercialista Marcello Carrara. Alla qualificata presenza dei Circoli e degli esperti del terzo settore, si è aggiunta quella del sindaco di Bollengo, Luigi Ricca che, con l’ufficialità della fascia Tricolore, ha portando il saluto al convegno consegnando nelle mani del presidente Bastianino Mossa la pietra del territorio in cui sono riportati il nome del Comune e il numero dei Caduti a Bollengo durante la Prima guerra mondiale, ricordando, nel contempo, come Giuseppe Saragat, uno dei tre presidenti sardi della Repubblica Italiana, fosse figlio di Giuseppina Stratta, nativa di Bollengo.

Il manufatto verrà collocato a Biella, nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu”, a incrementare il lastricato di memoria. Progetto in corso d’opera che vede l’attiva collaborazione della Città di Biella e della Prefettura di Biella la quale - tramite gli Uffici Territoriali del Governo di Isole e Penisola, i Commissari del Governo per le Province di Trento e di Bolzano e il Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta - ha invitato tutti i Comuni italiani a inviare la loro lastra di pietra a Biella, “sentito il superiore Ministero, che ha espresso parere pienamente favorevole affinché la Prefettura di Biella supporti il Circolo Culturale Sardo nell’attuazione della fase conclusiva del citato progetto”.

Come tutte le feste che finiscono in gloria, il pranzo fraterno offerto dalla generosa professionalità dei Soci di “Sa Rundine” a base di specialità isolane e piemontesi: tagliere di affettati con cubetti di pecorino; culurgiones “cuciti a ispiga” all’ogliastrina; l’immancabile maialino arrosto; verdure fresche alla sarda; frutta di stagione e torta alla continentale sulla quale è stato riprodotto il logo della FASI con piemontesissima firma in cioccolato del Circolo ospitante.