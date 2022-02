Benna, a tutto sport con una convenzione siglata con il Pralino di Sandigliano

Grazie a un protocollo d'intesa siglato tra Comune di Benna e Pralino Sport di Sandigliano, per i residenti di Benna l'amministrazione ha organizzato un corso di ginnastica dolce, ma anche corsi nuoto e acquaticità (questi ultimi riservati anche a tutti i bambini iscritti alle scuole del nostro paese anche se non sono residenti a Benna) a prezzi agevolati.

"L'intento è quello di promuovere l'attività fisica perchè è inutile dire che fa bene al nostro corpo - spiega il sindaco di Benna Cristina Sitzia - . Si tratta di un'iniziativa che è sempre nell'ottica delle buone prassi come quella del progetto 10000 passi per stare bene. Noi siamo stati tra i primi comuni nel biellese che abbiamo aderito a quel genere di progetto e ogni settimana organizziamo almeno una passeggiata. Questo della convenzione con il Pralino vuol proprio essere un motivo per invogliare le persone ad avvicinarsi alla piscina".