Ponderano, NO ai purificatori nelle scuole

Riceviamo e pubblichiamo.

"In un Consiglio Comunale di soli tre punti, la maggioranza si presenta temporaneamente acefala stante l’assenza del Sindaco che, tuttavia, si premura di fornire un comunicato al vicesindaco dettando la linea, che poi, è sempre quella del “no” a ogni proposta che giunge dalla minoranza.

E’ così che anche la mozione presentata dal Gruppo Consiliare Ponderano Merita richiedente l’installazione nel plesso scolastico di sistemi di sanificazione/purificazione dell’aria, su esempio di buone prassi già realizzate a Candelo e a Verrone è stata respinta.

Avere un dialogo costruttivo con questa maggioranza è impossibile. Sono ideologizzati e mossi dalla solita arroganza che li porta a dichiararsi contrari a ogni proposta, con motivazioni francamente imbarazzanti alle quali segue, quando va bene, il nulla più assoluto, o quando va male, tacconi tardivi e raffazzonati. Oggi assistiamo a un diktat che Locca fa leggere al suo vice privando il Consiglio di un confronto su una proposta di buon senso fortemente richiesta dai genitori. E’ ormai chiaro a tutti che al Sindaco sta più a cuore trovare 60.000,00 euro per rifare la facciata del Comune e impiegare 30.000,00 euro per la pessima modifica della viabilità di fronte alle scuole piuttosto che dare risposta alle richieste dei cittadini. Non nascondiamo un certo timore nell’apprendere che, come motivazione al voto negativo, vi siano idee confuse volte (come sempre) all’attesa nel capire che cosa succederà, o all’installazione di “sistemi a raggi UV” ai quali sottoporre gli studenti.

Non stupisce pertanto che anche temi importanti come i progetti per il PNRR non siano stati condivisi con la minoranza, che pur rappresenta metà della cittadinanza, e alla quale viene sottoposta una delibera che cita decisioni di giunta nemmeno pubblicate nell’albo pretorio.

E’ un vero peccato che non si vogliano mai condividere idee e progettualità. Per il bene del paese non possiamo che sperare che i finanziamenti arrivino, ma le perplessità sulle capacità realizzative rimangono forti e sostenute dai fatti. In fondo, a otto mesi dall’inizio dei lavori, siamo ancora a leggere sui giornali che i lavori nelle scuole sono in fase di ultimazione".