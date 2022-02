Mongrando, sui lavori all'alveo dei torrenti il dissenso del Comitato Tutela Fiumi

Sui lavori in alveo e messa in secca di tratti dei torrenti Viona, Ingagna e Vobbia a Mongrando, il Comitato Tutela Fiumi di Biella ha inviato a Provincia di Biella, Comune di Mongrando, ARPA, sede di Biella del Settore Opere Pubbliche della Regione , una nota per esprimere la propria preoccupazione circa l'affidamento della manutenzione della vegetazione riparia, da condurre in modo selettivo, a volontari non specificamente formati a tale attività-

“Il Comitato – inizia la nota - riscontra ancora una volta la superficialità e la genericità con cui sono assunte le determine dirigenziali relative ai lavori in alveo, ove la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi fluviali è sempre posta in secondo piano. Normalmente in queste determine sono richiamate, a mo’ di filastrocca, i riferimenti normativi a tutela del corpo idrico (sono richiamati l’art. 12 della Legge Regionale 37/2006; la Delibera Giunta Regionale 72-13725 e successive modificazioni; la circolare n. 1421/13 del 20/2/2007; la Delibera Giunta Provinciale n. 123 del 21/04/2009; non è richiamata, come dovrebbe, la Delibera Giunta Provinciale n. 38–8849 del 26 maggio 2008), ma in concreto nessuna specifica disposizione e prescrizione è mai definita per l’attuazione delle misure a tutela dell’alveo”.

Per il comitato il risultato è sotto gli occhi di tutti: “Interventi a “tabula rasa”, con danni ambientali e paesaggistici, causati da tagli indiscriminati, torrenti completamente spogliati della vegetazione riparia, e alvei distrutti dal passaggio dei mezzi di cantiere senza idonei ripristini”.

“Ancora recentemente, - argomenta il Comitato - con la determina dirigenziale della Provincia di Biella 154/22, è stato autorizzato il Comune di Mongrando ad effettuare il taglio della vegetazione riparia sulle sponde di diversi corsi d’acqua. I lavori saranno eseguiti da volontari della Protezione Civile, personale che non è specificatamente formato per questo genere di interventi. I lavori manutentivi della vegetazione riparia, peraltro, non sono ricompresi nella convenzione approvata dal Comune di Mongrando con la Delibera di Giunta 103/2021. Nella premessa della determina dirigenziale della Provincia viene riferito che: “con verbale di sopralluogo n.04/ 2022 in data 03 febbraio 2022, redatto dagli Agenti di Polizia Provinciale incaricati, non si è evidenziata la necessità di provvedere al recupero della fauna ittica nei tratti dei corsi d’acqua interessati in quanto i lavori saranno eseguiti senza mezzi meccanici in alveo bagnato”.

“Dunque i lavori, - conclude la nota - a giudizio degli agenti che hanno redatto il sopracitato verbale, si limiteranno al mero sfalcio della vegetazione in esubero e non sarà necessario condurre queste pratiche e rimuovere tale materiale con mezzi di supporto transitanti in alveo”.