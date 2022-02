Valdengo, un grande Winter Brich Trail per Borgesa e Nicola FOTO e VIDEO

Valdengo, un grande Winter Brich Trail per Borgesa e Nicola (Foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Una grande festa all’insegna dello sport, questa la sintesi della giornata odierna, domenica 13 febbraio, in occasione dell’undicesima edizione del Winter Brich Trail, primo grande trail biellese della stagione.

La giornata, accompagnata dal sole e da un ottima temperatura, ha fatto da cornice agli 850 partecipanti che non hanno voluto mancare a questo primo appuntamento stagionale: una ripartenza dopo un lungo periodo di inattività durato diversi mesi. Tanta voglia di correre per i partecipanti sui tre percorsi (23 km, 13 km e 9 km) gestiti al meglio da un’ organizzazione che non ha lasciato nulla al caso.

Ottima prestazione degli atleti presenti che hanno animato la gara sui diversi percorsi: nel percorso di 23 km al primo posto a pari merito si piazzano Daniel Borgesa (TORNADO) e Francesco Nicola (A.S.D.CLIMB RUNNERS), autori di ottima prova, e a completare il podio Mattia Bertoncini (SPORT PROJECT VCO - TEAM SALOMON). Per quanto riguarda le donne la prima a tagliare il traguardo è Margherita De Giuli (A.S.D.CLIMB RUNNERS), seguita da Silvia Guenzani (G.S. FULGOR PRATO SESIA) e Chiara Bertino (Podistica Torino).

Nella 13 km ancora un arrivo a pari merito con Gabriele Gazzetto primo classificato (A.S.D CLIMB RUNNERS), a pari merito con Lorenzo Facelli (ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD) e seguito da Andrea Menegaz (A.S.D. CADDESE MONIQUE GIROD). Nelle donne, prima al traguardo Luisa Rocchia (ASD POLISPORTIVA VALMALONE), seguita da Martina Baronio (ASD CLIMB RUNNERS) e da Sara Garavallia (GP).

Tanto pubblico presente, composto da appassionati e sostenitori dei runners presenti, che non si sono mai annoiati grazie ad un pirotecnico Marco Macchieraldo in versione speaker, che non ha sfigurato di fronte ai grandi professionisti del settore.