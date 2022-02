Palestre scolastiche, nuova interrogazione di Fratelli d’Italia a Borriana

La Missione 4 del Piano Nazionale Ripresa Resilienza riguarda istruzione e ricerca, in particolare l’avviso pubblico finalizzato alla presentazione di proposte per messa in sicurezza e realizzazione di palestre scolastiche.

A Borriana, il gruppo consiliare di minoranza di Fratelli d’Italia, formato da Salvatore Tedesco Giuseppe Birocco, Marcello Pietrantonio, ha presentato un’interrogazione a sindaco ed assessore competente per richiedere risposta orale e scritta sulle intenzioni dell’amministrazione in merito alla partecipazione al bando, e quindi alla realizzazione di palestre o impianti sportivi, oppure alla messa in sicurezza di di quelli esistenti.