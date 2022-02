Bolle di Malto riparte dopo due anni e andrà in tour: due date a Biella

“Abbiamo aspettato tanto questo momento e siamo felici di comunicarvi che finalmente Bolle di Malto riparte”. A scriverlo, in queste ore, gli organizzatori della nota rassegna di birrifici artigianali, apprezzata nel Biellese e in tutto il Piemonte.

“Sono passati due anni dalle ultime emozioni condivise, per questo il progetto 2022 cercherà di recuperare il tempo che non abbiamo passato insieme e lo fa con BdM Tour 2022 – si legge nel post - Tutti gli eventi applicheranno un protocollo anti-Covid, in base alle normative ministeriali in atto, al fine di garantire la piena sicurezza”.

La manifestazione sarà in programma in diverse città d'Italia mentre andrà in scena a Biella il prossimo 9-10 aprile al Piazzo e in piazza Martiri della Libertà, nell'ultima settimana del mese di agosto.