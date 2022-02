“In Africa, il valore profondo di antiche tradizioni e culture si tramanda davanti al falò”

Nelson Mandela fu il presidente del Sudafrica, terra di apartheid e di diritti politici e civili per cui il premio Nobel della pace si è battuto per lungo tempo; il suo impegno gli è costato il carcere per ventisette anni, dove ha anche scritto alcune delle sue opere più importanti.

Lui conosceva bene il valore delle storie narrate davanti al focolare, davanti ai suggestivi falò che fanno della terra d’Africa, un’icona magistrale, costruita e destrutturata rispetto a alla realtà che viviamo noi, rispetto a momenti che abbiamo smarrito in quegli stessi archetipi, ancora così vivi e produttivi tra le dune complici.

Mandela consiglia di leggere, oltre che tra le righe dei libri, anche tra le pieghe della nostra intimità: ognuno di noi può narrare favole riprese da vecchi libercoli ormai lasciati su scaffali più o meno polverosi, oppure inventarle, renderle sue, sistemarle a proprio comodo e a propria compiacenza, per rendere la vita un posto migliore, e il suo luogo, il migliore dei luoghi desiderati. Ogni storia contiene dentro di sé l’immaginazione di chi la narra e di chi la trasforma, aggiungendo aneddoti oppure togliendo parti che non piacciono, che non convincono, che non si conformano ai nostri piaceri intellettuali o emotivi.

Ogni storia ha poi il diritto di mettere le ali, per volare lontano e poter trasmettere pillole di saggezza a chi vive ignaro di una lepre che discute con un uccello nero, o di una iena che non ama socializzare con i suoi compagni. Le favole, come le storie, le leggende e altri elementi di fantasia, servono a stuzzicare, attraverso l’immaginario collettivo depositato in secoli di saggezza, l’immaginazione del singolo che attraverso i suoi personaggi, veri o inventati, costruisce e struttura, un suo modo di cogliere la vita in maniera meno negativa ma più scanzonata.

“Quella che ho raccontato è la mia storia; dolce o amara che vi sia sembrata, portatela con voi e qualcosa lasciate che torni a me” E conclude con una invocazione: “In Africa, la voce dei cantastorie possa non morire mai e che tutti bambini africani abbiano la possibilità di sperimentare la magia dei libri senza smarrire la capacità di arricchirsi con la magia delle storie”.

INVITO ALLA LETTURA

Dalla lettura di queste fiabe è possibile estrapolare il valore dei personaggi, animali e non, vicini e non, di cui poter conoscere vizi e virtù, caratteristiche positive e indicazioni caratteriali utili a un confronto mirato ed efficace.

CONSIGLIATO A CHI: ama immergersi in luoghi lontani e assaporarne la magia dei contenuti.