Nella giornata di ieri, sabato 12 febbraio, i Vigili del Fuoco di Mondovì sono intervenuti nel comune di Villanova Mondovì per salvare un gattino in difficoltà. Il micio era rimasto intrappolato in una tubazione per l'acqua, bloccato a circa tre metri dall'uscita dello scarico e a circa 1,8 metri di profondità. I Vigili del Fuoco di Mondovì sono riusciti ad estrarlo e a metterlo in salvo.