Domenica di interventi per il Soccorso Alpino, un escursionista disperso nel Cuneese

Durante la giornata i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono stati impegnati in 4 interventi significativi: due in Valle Po (Cn) e due in Valle di Susa. La prima operazione è scattata intorno alle 14 quando i Vigili del Fuoco hanno richiesto supporto per il recupero di un escursionista illeso, ma in difficoltà nella zona del Colle della Gianna, comune di Crissolo. Poiché l'elicottero dei Vvf non è riuscito a intervenire a causa della nebbia, è stato necessario inviare le squadre a terra che hanno raggiunto l'uomo e lo hanno riaccompagnato a valle a piedi.

Il secondo intervento è ancora in corso, nella zona della Punta Selassa, comune di Paesana, per un escursionista disperso. I famigliari hanno lanciato il mancato rientro intorno alle 17. La zona è interessata da fitta nebbia, stanno collaborando alle ricerche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.

In Valle Susa, invece, intorno alle 16.15, due alpinisti hanno chiamato dalla cima della cascata di ghiaccio denominata Cascatone del Boucher, comune di Sauze di Cesana, dichiarando di essere bloccati e non in grado di scendere a valle. Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso il cui tecnico del Soccorso Alpino a bordo è stato verricellato sulla cascata e ha proceduto con il recupero dei due malcapitati che sono stati riaccompagnati a valle illesi.

Intorno alle 17, è giunta un'altra chiamata di emergenza dalla cima del Rocciamelone, comune di Mompantero (To) per un parapendio precipitato in fase di decollo. Data l'ora tarda e le condizioni meteo incerte, sono state mobilitate le squadre a terra di 4 stazioni, ma l'eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso è riuscita a raggiungere il luogo dell'incidente e a recuperare l'infortunato (lieve) e i due compagni rientrando in base appena in tempo prima dell'arrivo del buio.