Zumaglia, esce di strada e si ribalta: auto distrutta

Esce di strada e si ribalta su un fianco sulla Provinciale 200, nel comune di Zumaglia. Attimi di paura per un uomo di circa 59 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo nella giornata di venerdì, 11 febbraio.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’auto sia andata distrutta mentre il conducente è rimasto fortunatamente indenne. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito. Da una successiva verifica, si è appurato che l'uomo risultava privo di patente di guida, in quanto revocata da tempo. Per questo è stato sanzionato e il veicolo posto sotto sequestro.