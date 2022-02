Sabato da bollino rosso, raffica di incidenti stradali nel Biellese

Raffica di incidenti stradali nella giornata di ieri, 12 febbraio. Dapprima si è verificato uno scontro a Candelo tra un'auto, condotta da una donna di circa 61 anni, e un uomo a bordo della sua bici di circa 80 anni. Fortunatamente nessuno dei coinvolti è rimasto ferito nell'impatto.

Senza gravi conseguenze anche il sinistro avvenuto in via Candelo, a Biella, tra due automezzi, guidate rispettivamente da un 34enne e una 20enne. Infine, nuovo incidente a Gaglianico: anche in questo caso nessuno è stato assistito dal personale sanitario del 118.