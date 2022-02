Biellese in lutto per la morte di Gabriele Ghelfi, era il titolare dell’ottica Regazzi di Biella (foto di repertorio)

La notizia della morte di Gabriele Ghelfi ha gettato nel dolore l’intera comunità biellese. Aveva 71 anni. Era molto conosciuto nel territorio, in quanto titolare dello storico negozio di ottica Regazzi, situato in piazza Santa Marta, a pochi passi dalla centralissima via Italia di Biella. I funerali avranno luogo in forma privata.