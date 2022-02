Biella, urta la barriera e si ribalta con l’auto: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale lungo la strada che dal rione di Chiavazza porta al comune di Ronco Biellese. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto ma dalle prime informazioni raccolte sembra che l’auto abbia urtato la barriera Jersey ribaltandosi su di un fianco, in maniera autonoma, per cause ancora da stabilire.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il conducente e affidarlo alle cure del personale del 118; in seguito, è stato trasportato in Pronto Soccorso per i controlli di rito. Presenti anche gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità, ora rallentata da ambo i lati.