A Salussola la panchina degli innamorati per osservare le montagne biellesi

Un angolo appartato per ammirare un panorama mozzafiato e come cornice un grosso cuore per un momento estremamente romantico. A Salussola è stata predisposta la panchina dell’amore proprio per gli innamorati: sorge, infatti, nell’area verde del Belvedere, a pochi passi dal municipio e dal borgo antico del paese.

A colpire l’occhio del visitatore un immenso e colorato cuore rosso, posizionato alle spalle della panchina. Nei giorni scorsi, tante coppie si sono recate al Belvedere per scorgere le montagne biellesi e regalarsi un selfie, con alle spalle proprio il cuore rosso fiammante, vero simbolo dell’amore che non conosce età.