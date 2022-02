Valdilana, in arrivo la casa di comunità: sarà nelle ex scuole di Ponzone (foto dalla pagina Facebook di Valdilana Insieme)

Finanziate le Case di Comunità con i fondi PNRR e saranno tre nel Biellese: a Cossato, Biella e Valdilana. A commentare la notizia il sindaco Mario Carli: “Apprendiamo la notizia dalla Regione Piemonte e siamo molto soddisfatti della scelta che individua Valdilana come una delle tre sedi dove verranno realizzate nel Biellese. La dislocazione sarà quella delle ex scuole elementari in frazione Ponzone. Come amministrazione comunale lavoreremo, per quanto di nostra competenza, con tutti gli interlocutori per affrontare la sfida socio-sanitaria e assicurare ottimi livelli di assistenza e cure primarie che attualmente non sono sufficienti rispetto alle reali esigenze dei cittadini”.

Le case delle comunità sono strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria. La sede della Casa della Comunità deve essere visibile e facilmente accessibile per la comunità di riferimento perché è il luogo dove il cittadino può trovare una risposta adeguata alle diverse esigenze sanitarie o sociosanitarie. In queste strutture, al fine di poter fornire tutti i servizi sanitari di base, il Medico di Medicina Generale e il Pediatri di Libera lavorano in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e altri.

La presenza degli assistenti sociali nelle Case della Comunità rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. La figura chiave nella Casa della Comunità sarà l’infermiere di famiglia, figura già introdotta dal Decreto Legge n. 34/2020 che, grazie alle sue conoscenze e competenze specialistiche nel settore delle cure primarie e della sanità pubblica, diventa il professionista responsabile dei processi infermieristici in famiglia e comunità.