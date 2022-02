Meteo, in arrivo nevicate anche a bassa quota in Piemonte: neve mista a pioggia nel Biellese (foto di repertorio)

In arrivo nevicate in Piemonte, anche a bassa quota. Lo comunica l'Arpa Piemonte con una nota sul proprio sito: “Una perturbazione in discesa dalle isole Britanniche interesserà domani il nordovest italiano. Al mattino sono attese le prime nevicate limitate alle zone montuose comprese tra le Alpi Cozie e l’Appennino. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio regionale, con valori di moderata intensità sui rilevi meridionali. La quota delle nevicate, inizialmente sui 500-600 metri ovunque, tenderà a calare in serata e a portarsi prossima al suolo in particolare sulle pianure meridionali e orientali. Pioggia o pioggia mista a neve interesserà l’area del Torinese, del Biellese e del Verbano. La fase di maltempo sarà comunque breve e già nel corso della mattinata di martedì è atteso ovunque un miglioramento delle condizioni meteorologiche, salvo residui fenomeni nelle ore prima dell’alba sul settore orientale”.