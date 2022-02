Valdilana, inaugurata la nuova aula studio al Centro Zegna

Buone notizie per gli studenti di Valdilana. Questa mattina è stata inaugurata la nuova aula studio presso la biblioteca comunale al Centro Zegna. Per l'utilizzo è necessario chiedere l'abilitazione presso lo sportello comunale in frazione Ronco oppure in frazione Ponzone. Gli orari di apertura saranno i seguenti: lunedì/martedì/mercoledì dalle 16 alle 18; giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.30; sabato dalle 9 alle 16.