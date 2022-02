Riprende il campionato provinciale, in campo “Su Nuraghe Calcio Biella”

Dopo l’interruzione del mese di dicembre, in rispetto delle disposizioni governative, da lunedì 14 febbraio, riprende il campionato provinciale di calcio a 7, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).A guidare la classifica provvisoria, “Su Nuraghe Calcio Biella”, che ha portato a casa un nuovo importante risultato, nella sfida contro “Gasthof”: partita di recupero della seconda giornata, diretta da Pino Lopez, disputala lunedì 20 dicembre, presso il Centro sportivo “Openkinetik”, di Vigliano Biellese.

È un periodo di restrizioni sempre più strette, con tutti i settori della società in emergenza non solo sanitaria, ma anche economica, sociale ed educativa, vissuti con ansia, tristezza, paura, vulnerabilità e anche resilienza per cercare di affrontare e superare il susseguirsi traumatico di questo periodo di difficoltà troppo spesso insopportabile. Particolarmente colpito, nel bisogno di socialità, l’universo giovanile, che, attraverso regole del gioco accettate e condivise, si affaccia, allenandosi, alla società del domani.

Da due anni, è stato richiesto alle fasce più giovani della popolazione un sacrificio importante: quello di limitare la propria quotidianità, la vita relazionale e sociale, professionale e di studio, in favore - si è detto - della popolazione fragile e anziana. Con la ripresa delle gare, si spera che questi sacrifici imposti vadano finalmente verso la fine.

Anche per questo, con grande speranza, riprende il calendario sportivo. In calendario, “Su Nuraghe Calcio Biella”, in trasferta contro “Transporter United”, sul terreno di gioco di San Biagio, a Biella in via Fratelli Carlo e Nello Rosselli: mercoledì 16 febbraio, alle ore 20:00, per disputare l’undicesima giornata di gara.