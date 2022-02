Presidio a Biella di Rifondazione Comunista e Partito Marxista-Leninista per dire no alle politiche del Governo Draghi (foto di Davide Finatti per newsbiella.it)

Presidio ai Giardini Zumaglini di Rifondazione Comunista e Organizzazione biellese del Partito Marxista-Leninista per dire no alle politiche economiche del Governo Draghi. La protesta è andata in scena nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, a due passi dal centro di Biella.

“Siamo fermamente contrari alle misure antipopolari dell'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi – commenta la segretaria di Rifondazione Comunista Lucietta Bellomo – Il costo della vista sta aumentando, così come le bollette di luce e gas che metteranno in grosse difficoltà le famiglie e gli strati della società più esposti, a cui chiediamo di mobilitarsi per dire no a queste politiche. Ci rivolgiamo anche ai sindacati perché costituiscano comitati di territorio per non far passare simili situazioni”.