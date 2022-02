Piatto, i consiglieri di minoranza salutano Luca Sturm che lascia il Comune

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con questa comunicazione è nostra intenzione, come gruppo di minoranza, ringraziare sentitamente e porgere il nostro personale attestato di stima al Sig. Luca Sturm che, dal 1° gennaio dopo oltre un decennio di servizio attento, ha deciso di non proseguire il suo rapporto di lavoro come dipendente del Comune di Piatto, nel ruolo di responsabile dell’anagrafe e dello stato civile.

Non conosciamo a fondo le motivazioni che hanno portato Luca alle dimissioni dal suo impiego e non vogliamo entrare in polemica su cosa si sarebbe potuto, o non potuto, fare per cercare di trattenere una così importante risorsa umana all’interno del nostro organico: rimane comunque da parte nostra un grande rammarico. Abbiamo, negli anni, imparato a conoscere Luca sia come persona che come lavoratore attento, scrupoloso ed instancabile ma, soprattutto, sinceramente affezionato alla nostra comunità ed al suo ruolo.

Abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco un collaboratore capace, molto competente e tollerante, nel tempo diventato un saldo punto di riferimento per la popolazione piattese. Riteniamo che per il nostro Comune sia una grande perdita, con lui mancherà, oltre all’attività lavorativa impeccabile, anche una memoria storica ed una persona tanto preparata quanto avveduta. Auguriamo a Luca le migliori soddisfazioni lavorative e personali".