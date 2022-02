Mise, Pichetto: “Prioritario innalzare nostro know how tecnico, formazione pietra angolare per crescita Paese"

"In uno scenario internazionale sempre più competitivo, caratterizzato da grandi e veloci trasformazioni, e' prioritario innalzare il nostro know how tecnico e la qualità del capitale umano. Due punti che si sintetizzano in una sola parola: competenza. La formazione e' la pietra d’angolo per attirare investimenti e fare crescere il Paese: e' con questo obiettivo che il Ministero dello Sviluppo Economico lavora nel creare le condizioni per una virtuosa collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese al fine di promuovere la cultura della proprietà industriale nel nostro Paese”. Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, a seguito del via libera alle 16 borse di studio finanziate dal Mise per la prima edizione del Master sulla proprietà industriale e il trasferimento tecnologico.