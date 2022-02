Torna Candelo in Fiore, l’annuncio del sindaco: “Può essere successo corale, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”

Torna Candelo in Fiore, uno degli appuntamenti più apprezzati e seguiti dell’intera provincia. A darne conferma il sindaco Paolo Gelone sulla propria pagina Facebook: “Candelo in fiore è bellezza e colore. Candelo in fiore è qualcosa che deve unirci, che fa parte della nostra identità, che muove emozioni ed economia. Candelo in fiore è soprattutto una grande sfida che vinceremo tutti insieme. Perché la nostra Candelo è forte e speciale, e uno dei motivi per cui essere orgogliosi del nostro paese è proprio la nostra Pro Loco, che fin da ora ringrazio e a cui dobbiamo essere tutti riconoscenti per il coraggio e l'impegno. Come Amministrazione siamo e saremo fianco a fianco in questa avventura. E a quei pochi che giocano a trovare ogni pretesto per dividere e sminuire, sperando magari in qualche like lancio un invito: date una mano anche voi, nel mondo reale, anche in piccole cose, scoprendo quanto sia bello offrire se stessi per gli altri, come già fanno i nostri tanti volontari. Un appello che, a maggior ragione, vale per chi davvero ama la nostra città: per gli eventi e le iniziative, per tenere ancora più pulito il paese, per aiutare bambini o anziani... il Covid ha purtroppo rotto i fili della socialità, fili che possiamo riattaccare anche con il volontariato, e le occasioni a Candelo sono tantissime. In questo senso Candelo in fiore può davvero essere un grande successo corale e c'è sicuramente bisogno dell'aiuto di tutti. Fare volontariato migliora la vita, dà gioia e soddisfazione, allontanando da grigiore, depressione e frustrazione: possiamo fare tanto per una Candelo sempre migliore. Grazie fin da ora a tutti i volontari, ai nostri uffici, ai cittadini, ai commercianti e agli artisti, a tutti coloro che collaboreranno a questo grande appuntamento”.