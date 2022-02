Le conferenze sulla “MUSICA D’ARTE”, tenute dal Maestro Daniele Vineis presso il salone della Biblioteca di Mongrando, stanno riscuotendo un notevole successo di pubblico.

La serata di martedì 8 febbraio ha visto il tutto esaurito per ascoltare l’arte delle cantate sacre di J. S. Bach.

Il prossimo appuntamento è in calendario per martedì 22 febbraio, ore 21.00, per parlare di “Il minimalismo americano”.