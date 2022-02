Uomo disperso nei boschi di Caprie

Intervento di ricerca e soccorso di un uomo nei boschi di Caprie. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Susa e Almese sono intervenute ieri sera per cercare un escursionista disperso nel bosco tra Caprie e Celle. Alle operazioni hanno partecipato anche il Soccorso Alpino, i Carabinieri ed il soccorso sanitario.

L'uomo è stato ritrovato in una zona impervia e dopo essere stato messo in sicurezza è stato trasportato con una barella fino a valle dove è stato affidato al personale della Croce Rossa. Era cosciente e non sembrava avere subito gravi traumi.