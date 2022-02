Tragedia sulle strade del Piemonte, muore a 38 anni

E’ un 38enne di Revello la vittima dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 11 febbraio alla Crocera di Barge, lungo la Provinciale 589. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra Saluzzo e Pinerolo,lungo uno dei rettilinei della Provinciale.

Per cause in corso di accertamento l'auto guidata dal giovane è andata a scontrasi con un'altra mentre i due veicoli viaggiavano lungo un rettilineo in direzione Cavour. Ma da quanto trapela alla base del sinistro mortale pare esserci un sorpasso.

L’impatto è stato violentissimo. Il 38enne è rimasto incastrato tra le lamiere contorte del mezzo, e soltanto l’intervento dei Vigili delFfuoco, giunti da Barge e Saluzzo, ha permesso di liberarlo dall’abitacolo della vettura. La strada è infatti rimasta chiusa per un paio di ore, prima per permettere – in totale sicurezza – le operazioni di soccorso, e poi per effettuare tutti i rilievi volti alla ricostruzione della dinamica.

Gli elementi utili sono stati raccolti dai Carabinieri, sul posto con una pattuglia della stazione di Revello e con il Nucleo radiomobile di Saluzzo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate: sono intervenute la medicalizzata dell’emergenza sanitaria 118 giunta da Saluzzo, e l’ambulanza partita da Barge.

La centrale operativa 118 aveva disposto l’invio anche dell’elisoccorso, in regime di volo notturno, ma il mezzo aereo è stato fatto rientrare alla base prim’ancora di arrivare: il medico sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Ferito, ma in condizioni molto meno gravi, l'altro conducente che è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo, in codice giallo, di media gravità.