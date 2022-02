Dal Nord Ovest - Si infortuna sulle piste da sci e viene trovato con della marijuana

Durante il consueto servizio di pattuglia sulle piste da sci, i militari sciatori della Compagnia Carabinieri di Domodossola, sono intervenuti, unitamente ad operatori del soccorso piste di per prestare assistenza e fare viabilità in occasione di un incidente sciistico che ha visto coinvolto un giovane del Varesotto che ha riportato un trauma facciale ed una lesione alla spalla sinistra.

Giunti sul luogo dell’incidente, il 23enne è apparso ai militari in condizioni emotive non proprio lucide, che all’occhio esperto dei Carabinieri non erano riconducibili tanto alla caduta, quanto ad un probabile consumo di stupefacenti. Prestate le cure del caso e trasportato in ospedale a Domodossola, presso la struttura sanitaria è stato sottoposto a controllo da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola, nel frattempo allertati dalla locale Centrale Operativa, notiziata dai commilitoni di pattuglia sulle piste, e trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana.

Successivamente, sottoposto a drug test da parte dei sanitari dell’ospedale, lo sprovveduto sciatore è risultato positivo. Il giovane è stato così sanzionato ai sensi dell’art. 187 del codice della strada e dell’art. 75 del dpr 309/90 perché in possesso di sostanza stupefacente per uso personale fuori dai casi consentiti dalla legge (ad esempio con apposite autorizzazioni per scopi medici).