Dal Nord Ovest - Cade nel canale ma non ce l'ha fatta: morto a 74 anni

Tragico epilogo per l'incidente avvenuto martedì pomeriggio a Serravalle: è morto poche ore dopo il suo ricovero in ospedale l'uomo caduto nel canale della Cartiera e ritrovato dopo alcune ore in uno stato di grave ipotermia.

Ricoverato d'urgenza all'ospedale di Borgomanero, l'uomo non ce l'ha fatta: aveva 74 anni. Secondo quanto è stato ricostruito, il pensionato, che viveva a Borgosesia ed era stato dipendente delle Poste, stava lavorando in un orto che si affaccia sul canale della Cartiera: per una distrazione, un malore o un cedimento improvviso è finito in acqua senza riuscire a risalire le sponde. Gli accertamenti sull'incidente sono in corso da parte delle forze dell'ordine.

A dare l'allarme la moglie che, non vedendolo tornare, ha allertato i soccorsi: una vota estratto dall'acqua, il personale del 118 lo ha stabilizzato e portato d'urgenza a Borgomanero dove è l'uomo è arrivato in codice rosso e dove, purtroppo, è spirato poche ore più tardi.