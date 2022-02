"Questa sera sei BELLISSIMA, se lo sai che non è finita abbracciami, Anche se penserai che non è poetica. Questa vita ci ha sorriso e lo sai, Non è mai finita ABBRACCIAMI".

Fino a lunedì 14 febbraio, puoi inviare a redazione@newsbiella.it o al numero di whatsapp 3319024919 un messaggio o una dedica con una tua, una sua o una vostra foto per festeggiare il giorno degli innamorati che verrà pubblicato.