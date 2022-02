Biella, in Duomo celebrazioni per la Giornata del Malato (foto di Matilde Pisani per newsbiella.it)

Anche a Biella si è celebrata la Giornata Mondiale del Malato, istituita 30 anni fa dall'allora pontefice Giovanni Paolo II, in onore della Madonna di Lourdes. Alle 18 di ieri, 11 febbraio, si è tenuta in Cattedrale la Santa Messa, officiata per l'occasione dal vescovo di Biella Roberto Farinella, alla presenza di molti fedeli e associazioni del territorio. Presenti in Duomo per ascoltare le parole del vescovo, in un clima di concordia e profonda spiritualità.