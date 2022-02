Siccità, la pioggia è tornata nel Biellese dopo settimane di attesa. Ma il weekend sarà all’insegna del nuvoloso

Felice sorpresa per la comunità biellese: questa mattina, 12 febbraio, il nostro territorio si è risvegliato con alcune precipitazioni in alcuni punti della provincia. Un fenomeno atmosferico che mancava da diverse settimane.

In queste ore, l’Arpa Piemonte ha emesso una nota che registra la situazione in alta montagna: “Lunedì una nuova perturbazione ha portato nevicate, con quantitativi di neve fresca sopra i 2200m, di 20-25cm sui settori settentrionali e di 5-15cm sulle zone di confine nord occidentali. Le nevicate sono state accompagnate e seguite da venti molto forti e tempestosi, con velocità che hanno superato i 100km/h e raffiche oltre i 200km/h. Sulle Alpi Lepontine Nord, e in misura minore sulla fascia di confine fino alle Alpi Cozie Nord, sono presenti lastroni da vento che poggiano sulla neve vecchia, con legami ancora in parte deboli. Per il fine settimana sono previste giornate fredde e soleggiate in montagna con un aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio di domenica. Il pericolo valanghe si manterrà 3 - marcato sulle Lepontine Nord per la presenza di accumuli da vento; 2- Moderato sulla fascia di confine dalle Alpi Pennine alle Alpi Cozie Nord dove i punti pericolosi diminuiscono e 1-debole sul resto della regione dove il manto nevoso è particolarmente deficitario”.

Infine, dando un’occhiata alle previsione meteo, sono previste precipitazioni a partire da lunedì, 14 febbraio.