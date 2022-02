Biella, ancora manifestazioni in piazza: un minuto di silenzio per il Nobel Luc Montagnier (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Si è tornati a manifestare a Biella. Nel pomeriggio di oggi, 12 febbraio, alcuni movimenti politici hanno condiviso la propria contrarietà alle attuali politiche del governo Draghi, come l'obbligo vaccinale e il Green Pass, alla presenza di circa 150 persone, presenti in piazza Vittorio Veneto.

Prima degli interventi in scaletta, è stato richiesto un minuto di silenzio in ricordo del biologo e virologo francese Luc Montagnier, Premio Nobel recentemente scomparso all'età di 90 anni. La manifestazione di oggi è stata l'occasione per far conoscere l'attività politica di Ancora Italia, Italexit e SìAmo “recentemente costituiti – spiegano i rappresentanti – e confederati in un'azione comune, con una prospettiva di carattere elettorale. Siamo qui per presentare la nostra attività e stigmatizzare una serie di regole non conformi ad una società civile, introdotte negli ultimi anni”.