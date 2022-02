Nuovo derby casalingo per Edilnol Biella contro Reale Mutua Torino

Dopo aver vinto all’overtime contro la JB Monferrato per Pallacanestro Biella è in arrivo un nuovo derby casalingo. Avversario dei rossoblù la Reale Mutua Torino di coach Edoardo Casalone. La formazione gialloblù è reduce da due vittorie consecutive che hanno interrotto una striscia di risultati negativi, risollevando la classifica di capitan Mirza Alibegovic e compagni.

L’Edilnol vuole cavalcare questo momento estremamente positivo della sua stagione che ha portato in dote quattro successi nelle ultime cinque gare, ben sapendo il valore che può avere dal punto di vista emotivo una gara del genere. Nel match di andata i ragazzi di coach Andrea Zanchi uscirono sconfitti dal PalaRuffini 68-64 al termine di una buona prestazione.

Pallacanestro Biella vuole premiare i suoi tifosi più affezionati replicando la promo già proposta a dicembre in occasione delle feste natalizie e domenica scorsa nel derby con la JB Monferrato. Al prezzo speciale di 5 euro, tutti gli abbonati alla stagione 2021/2022 potranno acquistare un tagliando aggiuntivo e invitare sugli spalti, a vivere le emozioni di questo nuovo derby, un'amica o un amico. I tagliandi a 5 euro sono disponibili in qualsiasi settore del Biella Forum a esclusione del parterre rosso. La promozione sarà attiva esclusivamente presso il negozio Robe di Kappa di Via Italia 50 a Biella e presso la sala stampa del Biella Forum e ogni abbonato potrà usufruire di un solo biglietto aggiuntivo esibendo la propria tessera di abbonamento. La promo non sarà invece disponibile online sul circuito di vendita autorizzato Vivaticket.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Reale Mutua Torino: 5 Mirza Alibegovic, 6 Giordano Pagani, 10 Francesco Oboe, 15 Aristide Landi, 16 Federico Pirani, 17 Daniele Toscano, 21 Niccolò De Vico, 22 Devon Scott, 25 Andrea Raviola, 28 Simone Raviola, 57 Trey Davis, 66 Ruben Zugno. All.: Edoardo Casalone.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Luca Vincini (Ala Grande Edilnol Biella) – “Quella contro Casale è stata una vittoria di cuore che ci è servita molto. Dopo la sconfitta di Capo d'Orlando, arrivata dopo due overtime, vincere il derby ha riportato l'entusiasmo alle stelle. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo giocato contro la Novipiù. Sono nato a Torino ma mi sento biellese. Il fatto che domenica affrontiamo la squadra della mia città sicuramente è per me uno stimolo in più per provare a fare bene. Vogliamo vincere il derby, conquistare altri due punti e dare ancora più entusiasmo a tutto l'ambiente. Lavoriamo su noi stessi, la classifica non guardiamo. Mi sto trovando molto bene con il coach e con i compagni. Siamo un grande gruppo, con questo clima diventa molto più facile tenere alto il rendimento in campo e negli allenamenti”.

GLI EX DELLA PARTITA

Tra le fila dei gialloblù troviamo Niccolò De Vico, cresciuto nel vivaio di Pallacanestro Biella e arrivato a indossare la fascia da capitano nella stagione 2016/17.