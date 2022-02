Seab, Pd Cossato: "Moggio sbaglia convoca e perde tempo"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il Sindaco Moggio si era impegnato, forte del consenso di tutto il consiglio comunale, a portare in seno all'Organismo di Controllo Analogo di SEAB la questione ben nota delle modalità di riscossione insoluti Tarip da parte di NPL, con tutte le criticità connesse. A oggi, non ci risulta ancora che questa riunione abbia avuto luogo... ma la cosa che sconcerta è che il Sindaco pare abbia sbagliato anche a richiedere la convocazione. Esatto, perchè lo statuto di SEAB, rivisto da pochi anni, ha riattribuito il ruolo di controllo analogo all'Assemblea dei Soci stessa e quindi la richiesta di convoca da lui inviata al Sindaco di Biella (che presiedeva l'organismo in precedenza, di diritto) è stata respinta perchè errata. Ora, ci risulta che abbia rimediato all'errore, ma resta il fatto che:

1 - Moggio e l'Amministrazione evidentemente non conoscono lo statuto di SEAB e non sono aggiornati su quanto dice, il che per il secondo socio per peso azionario è gravissimo.

2 - con questo errore si sono persi giorni preziosi per risolvere questioni che i cittadini cossatesi vivono sulla loro pelle da mesi.

Noi, come sempre, siamo al lavoro per trovare la soluzione più efficace, giusta ed equa per chi, incolpevole, si sia trovato in difficoltà. Se poi il Sindaco vuol fare altrettanto, ci troverà pronti come quando abbiamo proposto la modifica al regolamento che farà in modo, almeno per il futuro, che quel che è accaduto non accada più".