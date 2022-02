L'Oroscopo di Corinne per la settimana dall'11 al 18 febbraio e un pensiero speciale per San Valentino

Ariete: che siate testardi già si sa… però ostinarvi su prese di posizione reputate dagli altri errate contribuirebbe a compromettere un legame o un affetto: riflettete quindi prima di parlare e valutate pure le opinioni altrui! Saturno in trigono al Sole vi aiuterà in un’ardua impresa, riceverete delle proposte, degli inviti e nel week end pure una impensata sorpresa. Fastidi da scritti, erogazioni o contratti. A San Valentino: basterà un pensierino piccolino ma vero e sincero… Se invece siete single propiziate gli incontri e la fortuna mettendo al polso un bracciale di rame.

Toro: di riffa o di raffa ve la sbroglierete strappando alla sorte un minimo di serenità e per il buco di una arrugginita serratura recupererete ciò che sembrava perduto scovando la giusta soluzione ad un tormentone malgrado subentrino delle giornate critiche in cui le paturnie abbondano e i nervetti saltano. Qualche nativo invece tribolerà a smaltire una delusione. A San Valentino: se peccate di golosità abbandonatevi alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta nella locanda prediletta.



Gemelli: per svariati motivi la settimana appare essere squinternata causa anche un imprevisto atto a saltar fuori inopinatamente. Poi, divisi tra incudini e martelli, non saprete come comportarvi nei riguardi di due soggetti con cui trattate abitualmente. Tra normative e cambiamenti verso il week end vi saliranno i fumenti. A San Valentino: i maschietti non dimentichino di omaggiare la compagna e le appartenenti al gentil sesso facciano un regalino, anche piccolino, al proprio omettino!



Cancro: non state attraversando un bel periodo e a rendervi maggiormente ansiosi son ancora quelle rognette che, spuntando pari a funghi nel boschetto, vi inducono a sbuffare o brontolare. Però, cari cancretti, si sta per aprire un ciclo di rigenerazione preposto a farvi tirare respiri di sollievo. Ciononostante un componente del parentado impensierirà. A San Valentino: sarà scaramantico e carino mangiare in due il medesimo cioccolatino. Di ottimo auspicio anche regalarvi vicendevolmente un braccialettino.



Leone: sotto l’influsso della Luna, che si sta per fare piena nella vostra costellazione, un responso, il prospetto di uno svago o una piccola follia caricherà di energia, riportandovi a nutrire sensazioni credute dimenticate ma prima di cantar vittoria dovrete fare ancora i conti con dei problemini da affrontare ed un inghippo spettante voi o un familiare. A San Valentino: stupite il partner con un invito galante, un capo intimo stuzzicante, una puntatina al ristorante o una serata emozionante…



Vergine: tra stress e tensioni, appagamenti e asprezze, le giornate scorreranno più o meno freneticamente anche se rendesi opportuno mettere nero su bianco nell’eventuale stipulazione di accordi o nel trattare con pidocchiosi o mezzi matti. Ritagliate comunque degli spazi per voi stessi e calcolate un’incavolatura o una chiamata inattesa. A San Valentino: andare in pizzeria e comperare un nuovo capo di biancheria infonderà, sia ai singoli che agli innamorati, uno spizzico di euforia.



Bilancia: esultate: sono in arrivo notevoli soddisfacimenti… Rispetto ai mesi scorsi troverete un maggior equilibrio… non importa se dura o meno… Basta vivere nel presente e degustare i conforti, le gaiezze, le preziosità che le gentili stelline concederanno! Un neo sarà costituito da un andazzo professionale altalenante o da un sospetto costante… A San Valentino: acquistate una torta e mangiatela con chi vi ama o interessa perché l’amore è una “dolcezza” da assaporare nella sua pienezza.



Scorpione: tenete duro, difendete un ideale allontanando chi vi disprezza forse per il fatto di proclamare ad alta voce scomode verità e centellinate a piccoli sorsi questa mezza libertà… Certo che le ugge non mancheranno e a far venire l’affanno saranno delle questioni da definire e un soggetto da inquadrare. Il week end riserverà tenere emozioni. A San Valentino: una scatola di dolcetti, un mazzo di fiorellini e tanti bacini saranno il regalo giusto per fidanzatini o sposini!



Sagittario: non date nulla per scontato ed aspettatevi l’inaspettato dando così ragione a chi lo aveva pronosticato. La settimana pullulerà di eventi buffi annessi degli alterchi in ambito operativo o familiare, un incontro casuale e un comunicato mozzafiato così come, grazie ad un Saturno accomodante, vi caverete un pallino o vedrete le vostre ragioni trionfare. A San Valentino: se anelate dare una svolta alla vita privata affidatevi a delle foglie di alloro da collocare nell’entrata.



Capricorno: stufi e giù di carreggiata mancherete di sprint adagiandovi in una posizione di stallo e ciò è dovuto sia che a una insofferenza conclamata che ad un insieme di cose preposte a infastidirvi. Una donna vi farà arrabbiare, un uomo vi terrà il musetto e un acciacchino abbisognerà di un controllino mentre da un figlio o genitore arriveranno eclatanti novelle. A San Valentino: colesterolo e ago della bilancia permettendo consacrate tale amorevole solennità con pasticcini e piattini stuzzichini.



Acquario: transiti scombinati vi renderanno stizzosi e fermentati. Rammentate che vedere il bicchiere mezzo pieno aiuterà e che, uscendo dal letargo, indipendentemente dai rompiscatole di turno o da un’indisposizione, trascorrerete orette discrete, vi leverete uno sfizio e riuscirete in un intento. Fattibili dei diretti od indiretti contatti con dottori. Compleanno singolare. A San Valentino: un pullover, del colore più affine agli occhi dell’amato, risulta essere il dono più azzeccato e fortunato.



Pesci: uno spizzico di buonumore non guasta: anche se le cose non fungono come vorreste, pigliate la vita con filosofia, soprassedete sull’ignoranza altrui, coltivate un hobby, un trastullo, fate salubri passeggiate, abbiate cura dell’aspetto fisico e fregatevene di chiacchiere dettate dall’invidia e dalla falsità. A San Valentino: se fattibile organizzate un fuori porta altrimenti accontentatevi di una intima tavolata dove non devono mancare peperoncino, vino e cioccolata!



A tutti gli innamorati le stelle regaleranno attimi incantati…