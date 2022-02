A San Valentino regala benessere e bellezza con le proposte di Jean Louis David di Biella

Ogni festa diventa l’occasione ideale per regalare - o regalarsi - una coccola o un momento di benessere. Anche San Valentino è una di queste: cosa può esserci di più bello che celebrare la festa dell’amore prendendosi un momento per sé? Jean Louis David di Biella lo sa, ed è per questo che ha deciso di proporre ai clienti trattamenti speciali in occasione di questa festività.

In salone si potrà realizzare un regalo originale che sorprenderà la persona amata: si tratta di prodotti innovativi e servizi che regalano benessere e bellezza ai capelli. Tra questi, troviamo i prodotti L’Oréal, adatti a tutte le tonalità di capelli, che renderanno il colore ancora più performante, dai biondi ai castani. La nuova linea “Expert” è dotata di una tecnologia innovativa che esalta il colore annullando i riflessi indesiderati.

All’interno del salone sarà possibile ricevere una consulenza personalizzata gratuita dallo staff specializzato.

Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga).

Per informazioni: Tel. 015 849 3080

Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga

http://www.instagram.com/jld_biella_esselunga