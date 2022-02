Lavoro nel 2022: quali saranno i profili più richiesti?

Il 2020 ha segnato una linea tra ciò che c’era prima e ciò che c’è dopo. Sono cambiate le abitudini, certezze annose sono andate perse e così anche le sicurezze del passato.

Pensiamo al lavoro: oggi, per milioni di italiani, la giornata lavorativa si svolge tra le pareti di casa, con la stanza da pranzo che ha preso il posto dell’ufficio. Scegliere l’ assicurazione infortuni quando si lavora in home working è diventato più importante del sottoscrivere un abbonamento per i parcheggi di competenza del Comune e, anche per chi continua a lavorare in presenza, la nuova mobilità elettrica ha aperto spiragli a possibilità prima sconosciute.

Nel 2022, saranno tre le parole chiave nel mondo del lavoro: organizzazione, digitale e sostenibilità. Proprio per questo, saranno ricercati profili che uniscono competenze tecniche di sviluppo software a skills relazionali utili a capire come semplificare l'interazione uomo-macchina.

Rispetto all’ultimo anno, l’economia dei Paesi sviluppati, compresa l’Italia, sarà in crescita: si stima un PIL complessivo per la prima volta nella storia sopra i 100 mila miliardi.

Le previsioni del Sistema informativo Excelsior

Secondo l’ultimo bollettino del Sistema informativo Excelsior - l’indagine è stata realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - la richiesta più grande per il settore tecnologico riguarderà profili come:

Data scientist

Big data analyst

Cloud computing expert

Cyber security expert

Business intelligence analyst

Artificial intelligence system engineer

Per quanto concerne le diverse aree aziendali, le assunzioni interesseranno:

Area direzione e servizi generali: 65.030 ingressi

Area amministrativa: 66.040

Aree tecniche della progettazione: 237.080

Area produzione e servizi: 579.190

Aree commerciali e vendite: 253.370

Logistica: 199.080

Il concetto di digitalizzazione sarà accompagnato da quello di ecosostenibilità, diventato un obiettivo delle aziende italiane. Nel nostro Paese, imprese private e Pubblica Amministrazione richiederanno competenze verdi a 2,2/2,4 milioni di occupati, con le figure professionali più ricercate che saranno: giurista ambientale, specialista in contabilità verde, esperto in fondi di investimento green, addetto commerciale per la promozione di nuovi materiali sostenibili e responsabile degli acquisti green.

Le assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Rispetto agli ultimi anni, cambierà il vento anche nella Pubblica Amministrazione. Le assunzioni sono state sbloccate e, secondo le previsioni, la PA procederà a mettere sotto contratto 741.000 dipendenti, con una crescita di 49.000 occupati rispetto al 2020.

In particolare, tra il 2021 e il 2025 dovranno essere sostituiti circa 261.000 dipendenti dei servizi generali, 243.000 nell’istruzione e 188.000 nella sanità. Il tempo dei concorsi pubblici è ripartito.

I profili richiesti secondo Assolavoro Datalab e i dati di i Ey e Manpower

Tolto il mondo ICT, non mancheranno neppure figure a elevata qualifica nel campo della sanità e dell’export manager. Per Assolavoro Datalab occhi puntati su:

Infermiere qualificato

Tecnico di laboratorio/specialista sanitario

Medico

Onsite manager

Responsabile vendite

Specialista commerciale/analista vendite

Tecnico commerciale estero/export manager

In conclusione, come si legge sulle analisi di ManpowerGroup sul futuro del lavoro, i datori italiani si aspettano un mercato del lavoro in crescita nel primo trimestre del 2022. Entrando nel dettaglio, il 43% degli intervistati crede che ci sarà un aumento della propria forza lavoro, a fronte di un 16% che prevede una diminuzione. Per il 39% non ci saranno cambiamenti importanti.