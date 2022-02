“Come funzionano progettazione e sopralluogo gratuiti?”: Diamant Lux risponde a tutte le domande dei clienti

I servizi di progettazione e di sopralluogo di Diamant Lux, messi a disposizione da Federica da ormai un paio d’anni, nascono con l’obiettivo di aiutare i clienti a trovare i lampadari dei loro sogni, senza però effettuare acquisti impulsivi, indirizzandoli quindi verso quelli più indicati per i loro spazi.

Perché sopralluogo?

Visionare gli ambienti, studiare i colori e capire come adattarlo ai mobili già presenti, sono fasi di estrema importanza per la scelta del lampadario o del punto luce giusto.

Perché progettazione?

Non tutti gli acquisti vengono fatti per spazi già arredati; alcuni progetti sono legati a nuove strutture, nuovi spazi o a ristrutturazioni. In questo caso, è bene pianificare quali materiali e colori andranno a circondare le stanze, per poi scegliere insieme i punti luce più adatti.

I sopralluoghi e le progettazioni personalizzate sono completamente gratuiti e senza alcun obbligo di acquisto. “Questo servizio mi permette di aiutare i clienti nelle fasi di progettazione, acquisto ed installazione dei prodotti, affiancandoli ma lasciando sempre a loro l’ultima scelta, in base alle loro preferenze e necessità”.

Rimangono sempre attivi gli sconti del 10% su tutti gli articoli presenti in negozio, anche gli ultimi arrivati in casa Diamant Lux, ed il buono da € 10 su una spesa minima totale di € 100. Promozioni utili, soprattutto in vista della bella stagione, che ogni anno fa suscitare il desiderio di rinnovare i propri ambienti di casa, interni ed esterni.

