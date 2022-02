Biella: Indagate 37 persone appartenenti alla Polizia Penitenziaria

51 persone sentite in Procura, di cui 37 appartenenti alla Polizia Penitenziaria, per ricostruire dinamiche e responsabilità di ciò che è emerso dalle prime indagini. Sembrerebbe che alcuni agenti abbiano utilizzato, senza averne diritto, per loro e per amici e famigliari, i tamponi destinati ai detenuti, senza alcun controllo su chi entrava nella struttura per tale circostanza.

Nell'indagine sarebbero coinvolti anche il Comandante, il suo vice e l'infermiera del carcere.

Certamente chi ha sbagliato dovrà assumersi le responsabilità e pagare anche per aver gettato fango su quegli agenti che svolgono quotidianamente un lavoro duro nel rispetto delle regole e della legge. Non è una bella pagina per la nostra città che troppo spesso, ultimamente, è messa sotto i riflettori della cronaca in negativo.

Chi ha sbagliato deve pagare ma non si incorra nell'errore di pensare che tutti quelli che indossano una divisa siano coinvolti in misfatti o furberie.