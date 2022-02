Premio “Maestro di Mestiere” alle seconda edizione

Una edizione che si amplia nei contenuti e nelle collaborazioni, a dimostrare il valore del Premio come importante strumento di promozione per l’Artigianato Artistico del territorio e nel contempo contributo a supporto e sostegno alla attività delle tante botteghe che nel Biellese testimoniano il valore del Mestiere Artigiano che Biella rappresenta come Città Creativa Unesco proprio per artigianato e arte popolare.

L’Artigianato è oggi uno dei settori sociali ed economici in cui è possibile uno sviluppo equilibrato e sostenibile, le particolarità insite nei processi di realizzazione oltre che nei prodotti finali stessi, rendono poi questo comparto particolarmente adatto ad essere collegato ad azioni di attrattività turistica.

In quest’ottica il Premio, così come il territorio, intende ispirarsi agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, in particolar modo alle tematiche legate alla sostenibilità.

Sarà data quindi in questa seconda edizione, particolare attenzione ad un progetto dalle forti valenze sostenibili, con una progettazione che miri a soddisfare un uso efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, dalla fase produttiva all’uso, allo smaltimento.

Una nuova caratteristica del premio sarà inoltre quella di valorizzare la presentazione di un progetto che preveda la partecipazione di una rete di artigiani, compreso il settore degli artigiani digitali e del mondo del design, per sostenere e rafforzare la cooperazione tra gli artigiani del territorio, per operare all’unisono con obiettivi comuni in grado di dare risalto all’ intero contesto territoriale, tenendo conto delle sue specifiche caratteristiche e risorse. Questa specifica Menzione speciale sarà sostenuta dalla partecipazione del Gal Montagne Biellesi.

Il premio sarà suddiviso in tre sezioni: Premio agli artigiani senior € 4.000,00, Premio alle nuove imprese in apertura € 2.500,00, Menzione speciale per le Rete di Artigiani - Con il contributo del Gal Montagne Bielle si € 4000,00Sarà poi compito di una commissione di esperti la valutazione dei progetti e l’ assegnazione del premio.

La Fondazione con le parole del Presidente Franco Ferraris sottolinea il valore di questa importante iniziativa diretta alla salvaguardia del comparto dell’Artigianato d’Arte patrimonio artistico e culturale: "La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sostiene con Fatti ad Arte e Gal Montagne Biellesi una nuova edizione del Premio Maestro di Mestiere dedicato ai migliori artigiani biellesi con rinnovato entusiasmo e convinzione. I risultati della prima edizione, nata nel difficile periodo pandemico a sostegno delle categorie più colpite dalla crisi, ci hanno messo in contatto con un mondo di straordinari creatori che grazie al saper fare hanno messo la creatività al centro del proprio lavoro. Oggi il Premio, grazie alla collaborazione con GAL montagne biellesi, guarda con attenzione anche alle reti di artigiani come un'interessante evoluzione da sostenere e valorizzare per la loro capacità di caratterizzare positivamente il territorio in chiave turistica".

“Per Fatti ad Arte, sottolinea il Direttore Patrizia Maggia, il Premio Maestro di Mestiere rappresenta un importante strumento di valorizzazione e sostegno del Mestiere Artigiano e dei suoi Maestri che operano sul territorio biellese, aiuta a ridefinire una nuova geografia sentimentale e creativa del territorio stesso, lasciandone trasparire identità, cultura. e valori. Nel contempo siamo fiduciosi che questo sia da stimolo per la creazione di nuove aziende artigiane da parte delle giovani generazioni.”

“La filosofia da sempre alla base dell’azione del GAL Montagne Biellesi sul territorio – dice Valentina Gusella – Vice Presidente – è quella di creare le condizioni affinché le imprese imparino a collaborare e lavorare in rete. Quello dell’artigianato artistico ci è parso un ambito qualificato e molto interessante nel quale promuovere questo schema di lavoro condiviso, per le sue implicazioni produttive ma anche per potenzialità di valorizzazione turistica e connessione con altri attori già presenti sul territorio.”

Presentazione bando: febbraio 2022

Presentazione domande: entro 30 aprile 2022

Assegnazione premi entro: entro maggio 2022

Dal premio è escluso il settore enogastronomico.

Per info: maestrodimestiere@fattiadarte.it