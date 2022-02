Candelo, al via i progetti di alternanza scuola-lavoro

L’Amministrazione Comunale candelese ha accolto alcuni studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "GAE AULENTI" nell'ambito di progetti di Alternanza scuola lavoro durante la pausa didattica del mese di Febbraio. Grazie alla collaborazione tra i docenti Racchi, Odomaro, Racchetti, D’Agostino e D’Angelo e l’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Ansermino, le classi terze e quarte stanno realizzando la mappatura delle barriere architettoniche. “Abbiamo colto l’opportunità, per noi questa collaborazione è una risorsa per il paese ed è una opportunità per i nostri giovani. È solo il primo step, questa collaborazione continuerà anche nei prossimi mesi con nuovi progetti che abbiamo intenzione di realizzare” commenta l’Assessore Ansermino.

“L’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite ma soprattutto avvicina gli studenti al mondo del lavoro e permette di acquisire nuove conoscenze che torneranno utili nel loro futuro. L'obiettivo pedagogico è condurre uno studio propedeutico ad una nuova visione che combatta le barriere culturali, vogliamo mettere al centro “la persona” con la sua unicità e le sue particolarità al fine di aiutare i ragazzi a comprendere il vero significato dell’inclusione sociale” commenta l’Assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo.

Conclude il Sindaco Gelone: "Questi giovani disegnano la Candelo di domani, sempre più bella e accessibile. La mappatura delle barriere architettoniche è volta ad individuare gli elementi che impediscono o limitano gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone con disabilità, o con limitate capacità motorie.

Un progetto che sicuramente sarà utile al nostro paese per crescere in modo più accessibile, ma che aiuta anche i ragazzi stessi a maturare, non solo come professionisti ma anche come persone".