Via le mascherine all'aperto e si torna in discoteca

Ci siamo. La novità era stata annunciata qualche giorno fa e da oggi, 11 febbraio, è in vigore: addio mascherine all'aperto.

È entrata infatti in vigore l'ordinanza firmata a Roma dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che consente dunque una maggiore "libertà" quando non ci si trova in luoghi chiusi. Ma visto che la battaglia contro il Covid non si può ancora dire vinta, resta sempre una certa prudenza da adoperare: i dispositivi di protezione sono comunque sempre da portare con sé e da indossare in caso di assembramento.

Conto alla rovescia, invece, in vista del 31 marzo, quando si ipotizza dovrebbe decadere anche lo Stato di Emergenza e, con lui, anche altre misure di prevenzione sanitaria. Il testo del provvedimento prevede che «fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private». C’è dunque una data di scadenza della misura: se i contagi da Covid 19 continueranno a scendere e soprattutto se i reparti degli ospedali saranno svuotati, in alcune situazioni si potrà stare senza volto coperto anche all’interno.

Da questa sera si potrà anche tornare in discoteca: potrà però entrare solo chi ha il Green Pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati. Se la discoteca è al chiuso sarà obbligatorio indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare.