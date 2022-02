Ticket Asl Bi, Bosio: "La comunicazione della proroga deve avvenire in tempo utile"

Riceviamo e pubblichiamo una nota rivolta all'Asl Biella sulla questione dei ticket a firma della del Presidente regionale della Federazione Sanitari Pensionati e Superstiti Umberto Bosio.

"Da notizie di stampa apprendiamo con soddisfazione che la direzione Generale di ASLBI avrebbe prorogato i termini di scadenza del pagamento dei ticket sanitari, riguardanti gli anni precedenti, richiesti ai cittadini biellesi in attesa di” approfondimenti sui flussi “relativi ai pagamenti.

Ne diamo atto ma ricordiamo però al riguardo ed a tutela dei nostri pensionati iscritti e non iscritti che, siccome l’avviso agli utenti è stato inviato dall’Agente incaricato della riscossione sarebbe opportuno, onde evitare prevedibili disguidi, che prioritariamente la comunicazione di proroga della scadenza venisse formalmente comunicata in tempo utile( prima del 28 febbraio) ai diretti interessati dalla stessa Agenzia delle Entrate che dovrà successivamente procedere anche alla rettifica dell’avviso di riscossione per le somme non dovute.

Certamente non si tratta di cartelle esattoriali ma visto che L’ASL ha scelto L’Agenzia delle Entrate per esigere, a scanso di equivoci e per correttezza di rapporti ( tra utenti ed Ente sanitario) chiediamo che sia disponibile ad usare la stessa via per la comunicazione di proroga della scadenza e delle dovute rettifiche". “Non soli ma solidali”.